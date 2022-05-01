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Российский военный самолет-разведчик Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 04:44
Российский военный самолет-разведчик Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции - Фото
Ан-30 (Фото: ВС Швеции)

Российский военный самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом вечером 30 апреля сообщили Вооруженные силы Швеции.

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Как отмечается, российский военный самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции южнее Блекинге в ночь на 29 апреля.

Ан-30 – самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, который используется в военной авиации для воздушной разведки.

Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.

Ан-30 находился к востоку от Борнхольма, а потом полетел в сторону шведской территории.

Самолет на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции, а затем покинул этот район.

  • 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что Швеция вступит в НАТО: якобы премьер уже приняла решение об этом.
  • В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.
  • На следующий день Россия стала угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, "искандерами" и гиперзвуком.
  • Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что угрозы России пока еще нейтральной Финляндии из-за ее возможного вступления в НАТО не являются новыми и не повлияют на решение Хельсинки.
  • 21 апреля состоялась встреча депутатов финского и шведского парламентов, во время которой стороны обменялись мнениями о членстве в НАТО, а Финляндия заявила, что подаст заявку в ближайшие недели.

Читайте также: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО уже в мае – Reuters

Наталия Медведева
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швеция воздушное пространство
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