Швеция получит гарантии безопасности США, пока будут рассматривать ее заявку в НАТО – МИД

Швеция получит гарантии безопасности от США, пока 30 членов НАТО будут рассматривать возможную заявку Стокгольма на вступление в Альянс. Об этом заявила после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает Reuters.

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Швеция и Финляндия обеспокоены, что могут быть уязвимы, пока НАТО будет рассматривать их возможные заявки на вступление в Альянс, отмечают журналисты. Процесс рассмотрения может занять до года.

Линде после встречи с Блинкеном заявила, что совершенно уверена: у Швеции теперь есть гарантия США на этот период. Она не стала вдаваться в подробности, однако отметила: это не те конкретные гарантии безопасности, которые имеют члены НАТО.

По ее словам, американская сторона дала понять Стокгольму: если Россия направит против Швеции какие-либо действия, то Вашингтон этого без ответа не оставит.

В заявлении Госдепа по результатам встречи говорится, что Блинкен подтвердил приверженность политике открытых дверей НАТО, однако гарантии безопасности не упоминаются.

Тем временем российские пропагандистские медиа распространили угрозу спикера МИД РФ Марии Захаровой Швеции и Финляндии. Она заявила, что вступление этих стран в НАТО приведет к "напряженной ситуации с Россией и вытекающими из этого последствиями".

Ожидается, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже в мае.

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Марк Сировой

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