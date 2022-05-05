UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швеция получит гарантии безопасности США, пока будут рассматривать ее заявку в НАТО – МИД

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 09:40
Швеция получит гарантии безопасности США, пока будут рассматривать ее заявку в НАТО – МИД - Фото
Энтони Блинкен и Анн Линде (фото - Ann Linde, Twitter)

Швеция получит гарантии безопасности от США, пока 30 членов НАТО будут рассматривать возможную заявку Стокгольма на вступление в Альянс. Об этом заявила после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Швеция и Финляндия обеспокоены, что могут быть уязвимы, пока НАТО будет рассматривать их возможные заявки на вступление в Альянс, отмечают журналисты. Процесс рассмотрения может занять до года.

Линде после встречи с Блинкеном заявила, что совершенно уверена: у Швеции теперь есть гарантия США на этот период. Она не стала вдаваться в подробности, однако отметила: это не те конкретные гарантии безопасности, которые имеют члены НАТО.

По ее словам, американская сторона дала понять Стокгольму: если Россия направит против Швеции какие-либо действия, то Вашингтон этого без ответа не оставит.

В заявлении Госдепа по результатам встречи говорится, что Блинкен подтвердил приверженность политике открытых дверей НАТО, однако гарантии безопасности не упоминаются.

Тем временем российские пропагандистские медиа распространили угрозу спикера МИД РФ Марии Захаровой Швеции и Финляндии. Она заявила, что вступление этих стран в НАТО приведет к "напряженной ситуации с Россией и вытекающими из этого последствиями".

Читайте также: Дания и Швеция вызывают послов России из-за вторжения на их территорию самолета-разведчика

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато швеция анн линде Энтони Блинкен гарантии безопасности
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 