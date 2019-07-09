И. о. главы ГФС уволил главных таможенников в четырех областях

Александр Власов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И. о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Власова, это решение он принял по результатам совещания в Ужгороде.

"Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС", - отметил он.

Ранее Зеленский призвал уволиться руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен из-за неудовлетворительной борьбы с контрабандой на границе.