Игорь Кононенко пока не проходит в Раду

Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат, бизнесмен и первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко пока что проигрывает кандидату от Слуги народа Александру Дубинскому по 94-му избирательному округу, находящемуся в Киевской области. Разрыв между ними после подсчета 28% протоколов составляет почти 2400 голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Игорь Кононенко - в 2006 - 2014 годах депутат Киевского городского совета от Блока Леонида Черновецкого. Народный депутат VIII созыва. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Ранее стало известно, что Сергей Пашинский проиграл на досрочных выборах в Раду.