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Игорь Кононенко пока не проходит в Раду

Игорь Кононенко пока не проходит в Раду - Фото
Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 13:09

По данным Центральной избирательной комиссии, действующий народный депутат проигрывает своему конкуренту от Слуги народа Александру Дубинскому

Народный депутат, бизнесмен и первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко пока что проигрывает кандидату от Слуги народа Александру Дубинскому по 94-му избирательному округу, находящемуся в Киевской области. Разрыв между ними после подсчета 28% протоколов составляет почти 2400 голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Игорь Кононенко - в 2006 - 2014 годах депутат Киевского городского совета от Блока Леонида Черновецкого. Народный депутат VIII созыва. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Ранее стало известно, что Сергей Пашинский проиграл на досрочных выборах в Раду.  

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