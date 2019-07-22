Сергей Пашинский проиграл на выборах в Раду

Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат от фракции Народный фронт и глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский проиграл на досрочных выборах кандидату от Слуги народа Вячеславу Сигачеву по 64-му округу в Житомирской области.

Разрыв между ними после подсчета 61% протоколов составляет почти 5000 голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Нардеп уже признал поражение на выборах, написав об этом в Facebook.

Сергей Пашинский - народный депутат V-VIII созывов. С 5 марта 2014 года до 10 июня 2014 года был временно исполняющим обязанности главы Администрации президента.

Ранее стало известно, что экс-регионал Сергей Кивалов пока не проходит в Раду.