Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сергей Кивалов пока не проходит в Раду - ЦИК

Сергей Кивалов пока не проходит в Раду - ЦИК - Фото
Сергей Кивалов (фото - LIGA.net)
22.07.2019, 12:06

По данным Центральной избирательной комиссии, в Одесской области депутат от Оппозиционного блока проигрывает кандидату от Слуги народа Алексею Леонову

Народный депутат от фракции Оппозиционный блок Сергей Кивалов пока что проигрывает на досрочных выборах в Раду своему конкуренту из Слуги народа Алексею Леонову на 135-м округе, находящемся в Одесской области. Разрыв между кандидатами составляет более 2 700 голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по 135-му одномандатному избирательному округу. 

Ранее Кивалов опубликовал в Facebook видео, где говорится о якобы его победе с отрывом от конкурента на более чем 14% по результатам экзит-пола, проведенного на округе. 

Сергей Кивалов - народный депутат III-VIII созывов и экс-член Партии регионов.

Самая скандальная история в биографии Кивалова связана с организацией и проведением в 2004 году выборов президента Украины, которые в результате повальных фальсификаций в пользу четвертого президента- беглеца Виктора Януковича закончились оранжевой революцией, внеплановым переголосованием второго тура и победой оппозиционного кандидата Виктора Ющенко.

Читайте также: Результаты выборов: кто и где проходит в Раду по мажоритарке

Напишите нам
выборы цик сергей кивалов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 