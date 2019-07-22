Сергей Кивалов пока не проходит в Раду - ЦИК

Сергей Кивалов (фото - LIGA.net)

Народный депутат от фракции Оппозиционный блок Сергей Кивалов пока что проигрывает на досрочных выборах в Раду своему конкуренту из Слуги народа Алексею Леонову на 135-м округе, находящемся в Одесской области. Разрыв между кандидатами составляет более 2 700 голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по 135-му одномандатному избирательному округу.

Ранее Кивалов опубликовал в Facebook видео, где говорится о якобы его победе с отрывом от конкурента на более чем 14% по результатам экзит-пола, проведенного на округе.

Сергей Кивалов - народный депутат III-VIII созывов и экс-член Партии регионов.

Самая скандальная история в биографии Кивалова связана с организацией и проведением в 2004 году выборов президента Украины, которые в результате повальных фальсификаций в пользу четвертого президента- беглеца Виктора Януковича закончились оранжевой революцией, внеплановым переголосованием второго тура и победой оппозиционного кандидата Виктора Ющенко.

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