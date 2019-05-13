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13.05.2019, 19:14

Инаугурация Зеленского: Раде предложили еще одну дату

Инаугурация Зеленского: Раде предложили еще одну дату - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Виталий Куприй предлагает назначить церемонию на 26 мая

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Внефракционный народный депутат, председатель объединения "За Зеленского" Виталий Куприй зарегистрировал в Верхновной Раде еще один проект постановления об инаугурации новоизбранного президента, предложив назначить церемонию на 26 мая. Об этом сообщается на сайте ВР.

"Предлагаю по согласованию с новоизбранным президентом Украины Зеленским В. А. провести торжественное заседание Верховной Рады Украины по поводу принесения им присяги украинскому народу 26 мая 2019 в 10:00", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления №10270-5.

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Автор документа высказал мнение, что предложенная Зеленским дата инаугурации 19 мая неуместна, поскольку совпадает с Днем памяти жертв политических репрессий.

В Верховной Раде уже зарегистрировано несколько проектов постановлений о дате проведения инаугурации. Народные депутаты предлагают, в частности, назначить ее на 19, 20 мая или 1 июня. При этом Куприй выступал за назначение инаугурации на 20 мая.

В то же время Зеленский настаивает на 19 мая, и обратился к ВР с требованием назначить инаугурацию именно на этот день.

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация, Виталий Куприй
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