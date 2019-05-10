"Сдайте ключ и вперед": Зеленский обратился к Порошенко - видео

Избранный президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде и действующему главе государства Петру Порошенко, обвинив парламент в затягивании инаугурации и заявив, что Порошенко этим затягиванием пользуется.

"Пока что вы (парламент – ред.) действуете исключительно в своих интересах: боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - сказал он.

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При этом Зеленский заявил, что пока в парламенте "трясутся за свои мандаты" – "бывший президент Порошенко совершает непоправимое", подразумевая перестановки в высшем военном командовании, назначение судей Верховного суда, "среди которых юристы Roshen, судьи Майдана, родственники господина Кивалова".

Зеленский также заявил, что Порошенко "раздает звания генералов более чем 20 лицам, среди которых ответственные за безопасность арсеналов и складов" на которых произошли взрывы.

"Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы собраны, номер уже убрали – и нормальный воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко, он никак не остановится, тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола", - сказал избранный президент.

Он призвал действующего главу государства, продолжая аналогию: "Сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить".

Зеленский призвал Верховную Раду на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая.

"Вы (народные депутаты – ред.) должны остановить эти политические судороги хромой утки", - сказал также он.

Ранее сегодня сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении даты инаугурации избранного президента на 1 июня. Проект зарегистрировал депутат от БПП Александр Сугоняко.