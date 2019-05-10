Раде предлагают назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 1 июня. Проект зарегистрировал депутат от БПП Александр Сугоняко.

Документ поступил в парламент сегодня и направлен на рассмотрение профильного комитета.

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В объяснительной записке отмечается, что в тот день, который Зеленский указал как желаемый для инаугурации – 19 мая – отмечается День памяти жертв политических репрессий. Это предусматривает проведение мероприятий и соответствующие правила вещания на теле- и радиоканалах, что "объективно будет создавать препятствия для церемонии инаугурации как в вопросе ее освещения, так и в вопросе участия в ее проведении народных депутатов Украины и приглашенных лиц".

Также отмечается, что, судя из публикаций в СМИ, принять участие в инаугурации хотели бы главы стран-партнеров, а это значит, что согласовать с ними день инаугурации нужно заранее.

Таким образом, нардеп предлагает провести инаугурацию 1 июня в 10:00.

4 мая на встрече с руководителями фракций парламента Зеленский сообщил, что будет предлагать дату инаугурации 19 мая.

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против проведения инаугурации в этот день.

"Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году", - заявил он. "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - добавил Вятрович.

В команде избранного президента ответили, что не видят преград для проведения инаугурации именно 19 мая.