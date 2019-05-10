Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.05.2019, 17:34

Раде предлагают назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Раде предлагают назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Проект постановления зарегистрировал нардеп от БПП

Реклама
Реклама

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 1 июня. Проект зарегистрировал депутат от БПП Александр Сугоняко.

Документ поступил в парламент сегодня и направлен на рассмотрение профильного комитета.

Реклама

В объяснительной записке отмечается, что в тот день, который Зеленский указал как желаемый для инаугурации – 19 мая – отмечается День памяти жертв политических репрессий. Это предусматривает проведение мероприятий и соответствующие правила вещания на теле- и радиоканалах, что "объективно будет создавать препятствия для церемонии инаугурации как в вопросе ее освещения, так и в вопросе участия в ее проведении народных депутатов Украины и приглашенных лиц".

Также отмечается, что, судя из публикаций в СМИ, принять участие в инаугурации хотели бы главы стран-партнеров, а это значит, что согласовать с ними день инаугурации нужно заранее.

Таким образом, нардеп предлагает провести инаугурацию 1 июня в 10:00.

4 мая на встрече с руководителями фракций парламента Зеленский сообщил, что будет предлагать дату инаугурации 19 мая. 

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против проведения инаугурации в этот день. 

"Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году", - заявил он. "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - добавил Вятрович.

В команде избранного президента ответили, что не видят преград для проведения инаугурации именно 19 мая.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, инаугурация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 