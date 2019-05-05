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05.05.2019, 08:26

Вятрович против инаугурации 19 мая: "Не имеет права на глумление"

Вятрович против инаугурации 19 мая: "Не имеет права на глумление" - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий

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Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Об этом он написал в своем Facebook.

"Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году", - заявил он. "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - добавил Вятрович.

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Он объяснил, что президент Виктор Ющенко своим указом постановил, что 19 мая "проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ".

С такой же позицией ранее выступил нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук. Он написал в своем Facebook, что "тот, кто посоветовал Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая, просто его подставил".

Члены парламентской фракции РПЛ не пришли на встречу 4 мая с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, где звучали две возможные даты инаугурации

Читайте также: Зеленский: Хотим назначить инаугурацию на 19 мая

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Теги: Владимир Зеленский, Владимир Вятрович, президент, инаугурация, день памяти, траур, 19 мая, политические репрессии
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