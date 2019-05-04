Ляшко пояснил, почему не пошел на встречу с Зеленским

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что не пошел на встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским, потому что считает вопрос даты проведения инаугурации "второстепенным". Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

"На встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации, я не пошел. Захочет Владимир встретиться и посоветоваться - он знает мой телефон", - написал депутат.

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"Главная тема нашей будущей личной беседы - это не дата инаугурации (вопрос на самом деле второстепенное для украинцев!), а три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир в Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев? Другие вопросы меня не интересуют", - пояснил Ляшко.

В сегодняшней встрече с Зеленским, на которой обсуждался вопрос даты проведения инаугурации, принимали участие не все главы фракций Верховной Рады, от фракции Радикальной партии вообще не было ни одного представителя.