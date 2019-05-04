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04.05.2019, 18:59

Главы не всех фракций пришли на встречу с Зеленским - депутат

Главы не всех фракций пришли на встречу с Зеленским - депутат - Фото
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От Радикальной партии Олега Ляшко на встрече с Зеленским не было ни одного представителя, отметил Виктор Бондарь

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Во встрече с избранным президентом Владимиром Зеленским принимали участие не все главы фракций Верховной Рады, от фракции Радикальной партии вообще не было ни одного представителя. Об этом журналистам сообщил сопредседатель депутатской группы Возрождение Виктор Бондарь, передает Укринформ.

По его словам, на встрече не было главы фракции БПП Артура Герасимова, фракции Народный фронт - Максима Бурбака и фракции Батьківщина - Юлии Тимошенко.

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БПП представлял депутат Александр Черненко, Народный фронт - Андрей Тетерук и Антон Геращенко, а Батьківщину - Иван Крулько.

От Радикальной партии Олега Ляшко на встрече с Зеленским не было ни одного представителя, отметил Бондарь.

Во встрече приняли участие первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроед, глава фракции Самопомощь Олег Березюк и глава депутатской группы Воля народа Ярослав Москаленко.

После встречи в парламенте Зеленский заявил, что Верховная Рада определится с датой инаугурации президента на заседании 14 мая.

На вопрос, обсуждалась ли тема возможного роспуска парламента, Зеленский ответил, что еще рано говорить об этом, поскольку у него еще нет полномочий.

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Теги: Владимир Зеленский, рада, инаугурация
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