На встрече Зеленского с депутатами звучали две даты инаугурации

Фото: facebook.com/TeterukAndrii

На встрече избранного президента Владимира Зеленского с руководством парламента и представителями фракций обсуждались две возможные даты проведения инаугурации - 19 и 28 мая. Об этом после встречи сообщил журналистам сопредседатель депутатской группы Возрождение Виктор Бондарь, передает Укринформ.

"Два-три раза ходили по кругу, какую же дату определить - 19 или 28. И в итоге большинство руководителей фракций сказали, что им надо с фракциями советоваться, и 14 числа будет только совместное решение, на какую дату более или менее достоверно выйти", - сказал Бондарь.

Реклама

По его словам, Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая, большинство же представителей фракций склонялись к 28 мая.

"Поэтому большинство подводили Зеленского к тому, что 28 числа более или менее для всех была бы такая дата, чтобы депутаты спокойно голосовали и чувствовали, что изменений не произойдет в плане роспуска Рады", - сказал Бондарь.

В то же время он не исключает, что депутаты проголосуют за 19 мая.

После встречи в парламенте Зеленский заявил, что Верховная Рада определится с датой инаугурации президента на заседании 14 мая.