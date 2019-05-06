У Зеленского не видят преград в инаугурации 19 мая

Андрей Герус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Член команды избранного президента Владимира Зеленского Андрей Герус не видит преград в проведении инаугурации 19 мая, несмотря на то, что это День памяти жертв политических репрессий. Об этом он заявил в своем Facebook.

Он напоминал, что в прошлом году празднование Дня Европы растянулось на 18-20 мая.

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"Были фестивали, соревнования, турниры, концерты, в том числе, организованные министерствами и разными госадминистрациями", - написал он, добавив, что "никто из сегодняшних морализаторов не был замечен в попытках остановить празднования".

"А вот для процедуры демократической смены президента им этот день плох", - отметил он.

Герус также заявил, что "распространенные черты нынешних "политических элит" – это "вовремя надеть вышиванку, пустить фальшивую слезу, показательно поцеловать флаг, с надрывом прокричать патриотический лозунг…".

5 мая глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против проведения инаугурации Зеленского 19 мая.

"Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году", - заявил он. "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - добавил Вятрович.