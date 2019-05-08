Инаугурацию Зеленского посетит делегация США высокого уровня

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского из США прибудет делегация "самого высокого уровня представительства". Об этом в интервью ВВС сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав", - сказал он.

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В это же время Волкер планирует встретиться с Зеленским, чтобы обсудить конфликт в Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять для его деэскалации.

Кто именно войдет в делегацию США, пока неизвестно, но, как отметил представитель США, "это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей".

На днях в Вашингтоне Волкер встретился с мэром Киева Виталием Кличко. По его словам, стороны обсудили ситуацию в Украине после президентских и накануне парламентских выборов.