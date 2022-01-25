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Индекс восприятия коррупции: у Украины минус один балл за год и 122-е место из 180

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25.01.2022, 09:17
Индекс восприятия коррупции: у Украины минус один балл за год и 122-е место из 180 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Украина занимает 122-е место в мире по уровню восприятия коррупции, потеряв пять позиций и получив 32 балла. Всего в рейтинге представлено 180 стран, за год показатель Украины снизился на один балл. Данные исследования обнародовала международная правозащитная организация Transparency International.

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Аналитики уточняют, что потеря Украиной одного балла – это снижение в пределах погрешности. Тем не менее, учитывая 10-летнюю ретроспективу, этот показатель свидетельствует о "застое" в борьбе с коррупцией в течение последних трех лет. Главной причиной проседания баллов в TI называют то, что многие важные антикоррупционные задачи стоят на паузе или даже регрессируют.

Индекс восприятия коррупции: у Украины минус один балл за год и 122-е место из 180

Если говорить о странах-соседях, Россия тоже потеряла за год один пункт и теперь с 29 баллами занимает 136-е место в списке. Беларусь утратила целых шесть баллов и с 41 баллом находится на 82-м месте. Польша показателей не изменила – 56 баллов и 42-е место. У Словакии улучшились показатели на три пункта – 52 балла, 56-е место. У Румынии тоже прибавился один пункт – 45 баллов, 66-е место. Плюс один пункт у Молдовы – 36 баллов 105-е место.

Индекс восприятия коррупции: у Украины минус один балл за год и 122-е место из 180

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Индекс восприятия коррупции: у Украины минус один балл за год и 122-е место из 180

Топ рейтинга выглядит так: Дания, Финляндия и Новая Зеландия – первые, за ними – Норвегия, Сингапур, Швеция.

Нажмите, чтобы увеличить:

Индекс восприятия коррупции: у Украины минус один балл за год и 122-е место из 180

Аналитики подчеркнули, что ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (ноль баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупции почти нет. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

В ТІ считают, что на уменьшение показателей Украины повлияли такие факторы:

- решение КСУ от 27 октября 2020 года, которым суд освободил от ответственности за недостоверное декларирование топ-чиновников, чиновников и судей;
- общий рост давления на антикоррупционную систему (конкурс по отбору руководителя САП длится более года, а главы АРМА был запущен только осенью 2021-го);
- изменения в антимонопольное законодательство, которые могли бы навредить бизнесу;
- обострение вмешательства в работу ВАКС;
- отсрочка принятия антикоррупционной стратегии во втором чтении;
- задержка с имплементацией судебной реформы.

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Оксана Житнюк
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