Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции. Какие позитивные изменения произошли

Украина занимает 117 место в мире по уровню восприятия коррупции, за последний год этот показатель вырос на девять пунктов – в 2016 году страна занимала 126 место из 180 стран. Об этом свидетельствуют данные исследования Transparency International.

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Одну строчку с Украиной в рейтинге делят: Египет, Есватини, Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.

Отмечается, что оценка Украины формируется на основании 9 разных исследований – в них рейтинг страны либо улучшился, либо остался прежним.

По мнению организации, индекс в 2020 году улучшился благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда с соответствующей подсудностью, а также перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Эти события наконец "завершили цепочку" создания антикоррупционной инфраструктуры в Украине, которая до этого могла работать лишь частично", – говорится в исследовании.

На положительные результаты также повлияло внедрение закона о предоставлении НАБУ права самостоятельно осуществлять негласные следственные действия. Также позитивные сдвиги, по мнению Transparency International, заключаются в возвращении ответственности за незаконное обогащение, усилении защиты обличителей и внедрении необходимых изменений в сфере публичных закупок.

Несмотря на это, в течение всего 2020-го в Украине наблюдалось давление на антикоррупционные институты, сообщается в исследовании. Также наблюдались попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок.

"Как правительство, так и парламент пытаются внести изменения в законодательство и ввести локализацию в публичных закупках, что противоречит международным обязательствам Украины", – считают в организации.

Украина не выполнила полностью ни одной из пяти рекомендаций Transparency International - две были выполнены частично. Выполнение этих советов способствовало улучшению позиций Украины, отмечается в исследовании.

Топ рейтинга выглядит так: Дания и Новая Зеландия – первые, за ними – Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария, они третьи.

На 2021 год Transparency International дала Украине следующие рекомендации, которые должны помочь снизить уровень коррупции:

- Ввести прозрачное и подотчетное управление публичными активами и гарантировать дальнейшее развитие сферы закупок.

- Обеспечить независимость антикоррупционной инфраструктуры.

- Сформировать профессиональную и независимую судебную власть.

В 2019 Украина вернулась к уровню 2017 года в Индексе восприятия коррупции, потеряв два пункта и с 30 баллами заняв 126 место в рейтинге из 180 стран.

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Станислав Стороженко

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