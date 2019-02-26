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26.02.2019, 19:25

Индекс Восточного партнерства: Украина в лидерах сближения с ЕС

Индекс Восточного партнерства: Украина в лидерах сближения с ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина лидирует по показателям демократии и сближению с ЕС в целом, однако существенно отстает при оценке бизнес-климата

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Украина и Грузия – лидеры среди шести стран Восточного партнерства по демократическим реформам и евроинтеграции. Об этом свидетельствует Индекс Восточного партнерства-2017, представленный сегодня в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

Индекс оценивает успехи шести стран (Украина, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова) в демократических реформах, внедрении норм ЕС, а также связях между их экономикой и гражданами с Евросоюзом. ЕС запустил программу в 2009 году для сотрудничества с восточными соседями.

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"К сожалению, мы не можем сказать, что реформы продвигаются как следует, но если мы говорим в целом о шести странах Восточного партнерства…есть основания для оптимизма и ряд историй успеха", - отметила Анастасия Исмаилова из постоянного представительства Литвы в ЕС.

Худшие показатели демократии – у Беларуси и Азербайджана. Украина и Молдова отстают по оценке бизнес-климата.

По сближению с ЕС Украина лидирует (0,73), на втором месте – Армения (0,66), дальше идут Молдова (0,65), Грузия (0,64), Азербайджан (0,56), Беларусь (0,52). Этот показатель демонстрирует, насколько демократия отвечает международным стандартам ЕС и насколько страны достигают целей своего развития.

Другой показатель – связи с ЕС, а именно – правительства, экономики и граждан. Тут на первом месте Грузия и Молдова (0,71), потом – Украина (0,66), Армения (0,50), Азербайджан (0,47), Беларусь (0,45). Отмечается, что Украина отстает в пункте о связях граждан.

29 января правозащитная организация Transparency International опубликовала индекс восприятия коррупции, согласно которому Украина сделала качественный рывок.

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Теги: Украина, ЕС, реформы, демократия, индекс, Восточное партнерство
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