Инициатива увеличить помощь при рождении ребенка. Шмыгаль надеется на средства партнеров

Премьер подчеркнул, что "каждая украинская гривня" сейчас направлена на оборону, однако подобные инициативы – "чрезвычайно важны"

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Украинское правительство надеется на привлечение средств от государств-партнеров для увеличения денежной помощи при рождении ребенка, так как сейчас бюджет направлен прежде всего на укрепление обороноспособности страны. Об этом в эфире телемарафона рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя инициативу ряда нардепов почти в 10 раз увеличить помощь при рождении ребенка.

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В законопроекте №11072, зарегистрированном 11 марта 23 депутатами, среди которых преимущественно члены межфракционного объединения "Разумная политика", предлагается увеличить размер помощи при рождении ребенка с нынешних 41 280 грн до более чем 384 000 грн. Сейчас законопроект обрабатывается в комитете.

Журналисты спросили Шмыгаля, насколько реалистична такая инициатива, и есть ли у государства финансирование на увеличение помощи.

"Мы будем говорить об этом. Демографическая ситуация в Украине чрезвычайно тяжелая. Мы потеряли огромное количество людей <…> Подобные инициативы – чрезвычайно важны. Их нужно обработать с точки зрения источника [финансирования]", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что сейчас "каждая украинская гривня" из бюджета идет на финансирование Сил безопасности и обороны.

"Если мы сможем привлекать дополнительные средства от партнеров, которые будем отправлять на эти цели, это будет прекрасно, будем сотрудничать с Министерством финансов для того, чтобы как можно скорее мотивировать молодые украинские семьи заводить как можно больше детей", – сказал премьер.

Он добавил, что в каждой украинской семье "должно быть не менее трех детей, чтобы у Украины были прекрасные будущие перспективы".

СПРАВКА. Сейчас размер Сейчас размер пособия при рождении ребенка в Украине является фиксированным и одинаковым для всех (несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье) и составляет 41 280 грн. Выплата производится единоразово в сумме 10 320 грн, а остальная помощь выплачивается в течение следующих 36 месяцев – по 860 грн каждый месяц.

В 2023 году в Украине родилось более 180 000 детей. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Больше всего родилось в Киеве, а меньше всего – в Херсонской области.

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