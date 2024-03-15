Ініціатива збільшити допомогу при народженні дитини. Шмигаль сподівається на кошти партнерів

Прем'єр наголосив, що "кожна українська гривня" наразі спрямована на оборону, проте подібні ініціативи – "надзвичайно важливі"

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Українській уряд сподівається на залучення коштів від держав-партнерів для збільшення грошової допомоги при народженні дитини, адже наразі бюджет спрямовано перш за все на зміцнення обороноздатності країни. Про це в ефірі телемарафону розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи ініціативу низки нардепів майже вдесятеро збільшити допомогу при народженні дитини.

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В законопроєкті №11072, зареєстрованому 11 березня 23 депутатами, серед яких чимало членів міжфракційного об'єднання "Розумна політика", пропонується збільшити розмір допомоги при народженні дитини з нинішньої 41 280 грн до понад 384 000 грн. Наразі законопроєкт опрацьовується у комітеті.

Журналісти запитали Шмигаля, наскільки реалістичною є така ініціатива, та чи є у держави фінансування на збільшення допомоги.

"Ми будемо говорити про це. Демографічна ситуація в Україні надзвичайно важка. Ми втратили величезну кількість людей <…> Подібні ініціативи – надзвичайно важливі. Їх треба опрацювати з точки зору джерела [фінансування]", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що наразі "кожна українська гривня" з бюджету йде на фінансування Сил безпеки і оборони.

"Якщо ми зможемо залучати додаткові кошти від партнерів, які будемо відправляти на ці цілі, це буде прекрасно, будемо співпрацювати з Міністерством фінансів для того, щоб якомога скоріше замотивувати молоді українські сім’ї заводити якомога більше дітей", – сказав прем’єр.

Він додав, що в кожній українській родині "має бути не менше трьох дітей, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи".

ДОВІДКА. Наразі розмір Наразі розмір допомоги при народженні дитини в Україні фіксований та однаковий для всіх (попри кількість дітей, які виховуються в сім’ї) і становить 41 280 грн. Виплата здійснюється одноразово в сумі 10 320 грн, а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців – по 860 грн кожного місяця.

У 2023 році в Україні народилося понад 180 000 дітей. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Найбільше народилося в Києві, а найменше — на Херсонщині.

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