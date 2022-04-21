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Иностранцы, которые служат по контракту в ВСУ, имеют статус и все права комбатантов – МИД

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 12:30
Иностранцы, которые служат по контракту в ВСУ, имеют статус и все права комбатантов – МИД - Фото
Британские граждане Эйден Эслин и Шон Пиннер в ВСУ (Коллаж, фото - скриншот из видео Sky News)

На иностранных граждан, законно принятых на военную службу в Украине и воюющих в рядах ВСУ, распространяются положения Женевской конвенции. Об этом говорится в специальном заявлении МИД.  

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В заявлении сказано, что все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях в составе ВСУ, приняты на военную службу по контракту, в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года, и на них распространяется правовой статус комбатантов. 

Этот статус, среди прочего, наделяет их правом на обращение с ними как с военнопленными в том случае, если они попадают в плен. 

Женевские конвенции 1949 года запрещают какие-либо незаконные акты в отношении военнопленных и обязывают к гуманному обращению с находящимися в плену военнослужащими.

Несоблюдение соответствующих норм международного гуманитарного права является серьезным нарушением Конвенции.

Ранее сообщалось, что Великобритания не намерена вступать с Россией в переговоры об обмене Виктора Медведчука на двух британских легионеров ВСУ, которые попали в плен в Мариуполе.

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Женевская конвенция военнопленные
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