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"Инсайд" от "надежного источника". Украинцев предостерегают о вражеских смс-рассылках

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 15:34
Следы от ракеты под Киевом (фото - ВС ВСУ)

Россияне активировали смс-рассылку, в которой запугивают украинцев массированными ракетными обстрелами, а также продвижением диверсантов со стороны Беларуси. Об этом предостерегает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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В ЦПД сообщают, что в последние дни продолжается активная рассылка сообщений о том, что якобы "с 19 по 21 июля планируются массированные ракетные обстрелы" в некоторых городах Украины, а "со стороны Беларуси диверсионные группы продвинутся до 15-20 км по территории Украины для отвлечения наших войск на других направлениях".

Как утверждают в ЦПД, в данном случае враг использует такой элемент информационно-психологической операции как "анонимный авторитет". Рассылка осуществляется под видом "инсайдерской" информации от "надежного источника где-то из ведомств".

В ЦПД напомнили, что с начала полномасштабной войны по всей территории страны сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов, поэтому важно не игнорировать сигналы тревоги, следовать в укрытие и помнить о правилах двух выходов и двух стен.

"Инсайд" от "надежного источника". Украинцев предостерегают о вражеских смс-рассылках

  • По данным Воздушных сил, с начала полномасштабного вторжения россияне уже выпустили по Украине около 3000 ракет разных типов. Оккупанты бьют по территории Украины всем арсеналом своих ракет, но современные начали экономить.

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Оксана Житнюк
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