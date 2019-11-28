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Институт с офисом в Лондоне назвал Севастополь "российским"

Институт с офисом в Лондоне назвал Севастополь "российским" - Фото
Обложка журнала (Фото: Twitter посольства Украины)
28.11.2019, 16:26

Посольство Украины в Великобритании протестует

Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого находится в Лондоне, назвал Севастополь "российским". Об этом говорится в Twitter посольства Украины в Великобритании.

"Мы разочарованы последним выпуском журнала Survival, который издает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь обозначен как часть России. Напоминаем, что Россия оккупировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и отображения верной информации", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Крым российский", - сказал президент Чехии. Нет. Как УкрСМИ повелись на роспропаганду.

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IISS Международный институт стратегических исследований севастополь протест Украины
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