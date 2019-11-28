Институт с офисом в Лондоне назвал Севастополь "российским"

Обложка журнала (Фото: Twitter посольства Украины)

Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого находится в Лондоне, назвал Севастополь "российским". Об этом говорится в Twitter посольства Украины в Великобритании.

"Мы разочарованы последним выпуском журнала Survival, который издает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь обозначен как часть России. Напоминаем, что Россия оккупировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и отображения верной информации", - говорится в сообщении.

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