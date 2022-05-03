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Инвестиции в армию не помогли России в Украине, войска РФ ослабли – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 09:39
Инвестиции в армию не помогли России в Украине, войска РФ ослабли – разведка Британии - Фото
Уничтоженный российский танк (фото - SERGEY DOLZHENKO, EPA)

Инвестиции в армию не дали России преимущества в Украине, войска России сейчас значительно ослабли. Об этом сообщила британская разведка, передает Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

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Отмечается, что оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высококлассных воздушных, сухопутных и морских сил и средств. С 2008 года это лежало в основе обширной программы модернизации.

"Однако модернизация физического оборудования не позволила России доминировать над Украиной. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили ее возможности превратить численную силу в решающее преимущество", – говорится в сообщении.

В результате вторжения в Украину армия РФ значительно ослабла как материально, так и концептуально, говорят британские разведчики. По их мнению, восстановление от такого удара будет усугублено санкциями.

"Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать конвенциональные вооруженные силы", – подытожили они.

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Марк Сировой
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