Инвестиции в армию не помогли России в Украине, войска РФ ослабли – разведка Британии

Инвестиции в армию не дали России преимущества в Украине, войска России сейчас значительно ослабли. Об этом сообщила британская разведка, передает Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высококлассных воздушных, сухопутных и морских сил и средств. С 2008 года это лежало в основе обширной программы модернизации.

"Однако модернизация физического оборудования не позволила России доминировать над Украиной. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили ее возможности превратить численную силу в решающее преимущество", – говорится в сообщении.

В результате вторжения в Украину армия РФ значительно ослабла как материально, так и концептуально, говорят британские разведчики. По их мнению, восстановление от такого удара будет усугублено санкциями.

"Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать конвенциональные вооруженные силы", – подытожили они.

Читайте также: "Черт в табакерке". Российским танкам отрывает башни из-за смертельного дефекта – WP

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.