И.о. мэра Смелы объявили подозрение из-за срыва сезона отопления

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Исполняющему обязанности мэра города Смела Черкасской области, который в ноябре остался без отопления, предъявили подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, подозреваемый является депутатом Смелянского городского совета, который в то время исполнял обязанности мэра города.

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Ему инкриминируют ч. 2 ст. 367 (Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица, повлекшее тяжкие последствия) УК.

В прокуратуре говорят, что бездействие и.о. мэра сделало невозможным получение номинаций на природный газ на февраль 2018 года, что привело к несанкционированному отбору газа и повлекло материальный ущерб коммунальному предприятию в виде увеличения долговых обязательств на сумму более 29 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Депутату грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

12 ноября в Смеле ввели чрезвычайное положение из-за задержки начала отопительного сезона.

Мэр Смелы Алексей Цибко пояснил, что ОАО Черкассыгаз прекратило подачу газа котельным города еще в прошлом году. Поставщик требовал от властей Смелы погасить долг частного обслуживающего предприятия Смела Энергоинвест в размере более 200 млн грн. В 2010 году горсовет передал ему права на городские котельные и теплоцентрали.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку мэров тех городов, в которых сорвался отопительный сезон.

16 ноября предприятие Черкассыгаз начало подачу газа во все котельные города Смела.