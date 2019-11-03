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Ирина Луценко решила сложить полномочия нардепа - источники

Ирина Луценко решила сложить полномочия нардепа - источники - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.11.2019, 21:49

По информации источников, уже написано соответствующее заявление

Народный депутат от фракции Европейской солидарности, супруга экс-генпрокурора Юрия Луценко Ирина Луценко решила сложить свои полномочия в парламенте. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили два источника во фракции Евросолидарности.

По информации источников, Луценко уже написала соответствующее заявление и подала его в аппарат парламента. Причина, указанная в нем - состояние здоровья.

"Она будет работать в Раде, пока не проголосуют в сессионом зале", - отметил собеседник.

В Раду Луценко прошла по партийным спискам ЕС, занимая 15-й номер. Является членом комитета по вопросам экологической политики и природоиспользования. В парламенте прошлого созыва была представителем пятого президента Петра Порошенко.

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