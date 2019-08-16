ЦИК зарегистрировала Луценко, Геращенко и Шуфрича депутатами Рады

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия продолжила регистрацию нардепов, сегодня зарегистрировав еще 63 избранников. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Таким образом, в настоящее время зарегистрированными уже можно считать 145 народных депутатов.

Сегодня ЦИК зарегистировала 35 нардепов, избранных по партийным спискам. В частности, от Слуги народа зарегистрирован Александр Корниенко, руководивший партийным избирательным штабом. От Оппозиционной платформы - За життя официально депутатами стали Григорий Суркис, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич и другие. От Европейской Солидарности - Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Степан Кубив, Ирина Луценко.

Кроме списочников, ЦИК зарегистрировала 28 мажоритарщиков. В том числе, Николая Княжицкого, Александра Ткаченко, Романа Грищука и многих других.

Досрочные выборы в парламент состоялись 21 июля.

7 августа в газете Верховной Рады "Голос Украины" был опубликован список избранных народных депутатов.

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