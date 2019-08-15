ЦИК зарегистрировала депутатами Тимошенко, Парубия и Медведчука

Центризбирком (фото - ЕРА)

Вчера ЦИК зарегистрировала 57 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

32 зарегистрированных депутата прошли в Верховную Раду по партийным спискам. Среди них: Юлия Тимошенко, Валентин Наливайченко и Алена Шкрум от Батькивщины; Андрей Парубий и Мустафа Джемилев от ЕС; Вадим Рабинович и Виктор Медведчук от ОПЗЖ.

Всего от Слуги народа зарегистрировано шесть нардепов, от ОПЗЖ - пять, от Батькивщины - 17, от ЕС - четверо.

Еще 25 из зарегистрированных избрались по одномандатным округам, в том числе - Игорь Палица, Алексей Гончаренко, Богдан Яременко (СН) и Виктор Балога.

Всего на 14 сентября ЦИК зарегистрировала 82 народных депутатов.

12 августа ЦИК зарегистрировала первых 25 нардепов

7 августа в газете Верховной Рады "Голос Украины" был опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

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