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ЦИК зарегистрировала депутатами Тимошенко, Парубия и Медведчука

ЦИК зарегистрировала депутатами Тимошенко, Парубия и Медведчука - Фото
Центризбирком (фото - ЕРА)
15.08.2019, 14:06

ЦИК зарегистрировала 57 депутатов, 32 избранных по спискам и 25 мажоритарщиков

Вчера ЦИК зарегистрировала 57 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

32 зарегистрированных депутата прошли в Верховную Раду по партийным спискам. Среди них:  Юлия Тимошенко, Валентин Наливайченко и  Алена Шкрум от Батькивщины; Андрей Парубий и Мустафа Джемилев от ЕСВадим Рабинович и Виктор Медведчук от ОПЗЖ.

Всего от Слуги народа зарегистрировано шесть нардепов, от ОПЗЖ - пять, от Батькивщины - 17, от ЕС - четверо.

Еще 25 из зарегистрированных избрались по одномандатным округам, в том числе - Игорь Палица, Алексей Гончаренко, Богдан Яременко (СН) и Виктор Балога.

Всего на 14 сентября ЦИК зарегистрировала 82 народных депутатов.

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