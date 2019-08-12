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ЦИК зарегистрировала первых 25 депутатов Рады: список

ЦИК зарегистрировала первых 25 депутатов Рады: список - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 16:47

ЦИК зарегистрировала 5 депутатов, избранных в многомандатном избирательном округе, и 20 депутатов, избранных в одномандатных округах

ЦИК зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в парламент. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

ЦИК зарегистрировала пять депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Среди них: Алексей Устенко (от партии Слуга народа), Юлия Иоффе и Ренат Кузьмин (от партии Оппозиционная платформа – За жизнь), Руслан Князевич и Максим Саврасов (от Европейской солидарности).

Также комиссия зарегистрировала 20 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах.

Это самовыдвиженцы Лариса Билозир (округ № 15), Дмитрий Шпенов (округ № 37), Александр Ковалева (округ № 51), Владимир Арешонков (округ № 64), Валерий Лунченко (округ № 71), Андрей Иванчук (округ № 88), Олесь Довгий (округ № 102), Александр Сухов (округ № 107), Олег Кулинич (округ № 147), Виктор Мьялик (округ № 155), Александр Фельдман (округ № 174), Александр Герега (округ № 192), Сергей Рудык (округ № 198), Антон Яценко (округ № 200).

Также зарегистрированы депутаты Федор Христенко и Александр Пономарев от Оппозиционной платформы - За жизнь; Игорь Герасименко, Татьяна Грищенко, Николай Задорожный и Александра Скичко от партии Слуга народа.

7 августа в газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. 

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