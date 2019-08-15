Верховный суд рассматривает иск о незаконности выборов в Раду

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Судьи Большой палаты Верховного суда решили начать производство по иску о незаконности внеочередных выборов Верховной Рады, сообщает Харьковская правозащитная группа.

Судьи совещались более восьми часов и приняли решение в два часа ночи. Текст решения пока недоступен.

В иске жителя Винницы Сергея Щетинина утверждается, что Конституционный суд, принимая решение о признании указа президента о роспуске Верховной Рады и проведении 21 июля внеочередных парламентских выборов, руководствовался неофициальной версией Конституции.

По мнению истца, действующая редакция Конституция не была своевременно опубликована в официальных изданиях, таких как "Официальный вестник Украины", "Голос Украины", "Правительственный курьер" и "Ведомости Верховной Рады Украины". Поэтому, считает Щетинин, действующим является лишь вариант Конституции от 28 июня 1996 года.

Из-за этого, по мнению истца, проведение парламентских выборов фактически нарушило право граждан на свободное волеизъявление, потому что КС и ЦИК в своих решениях ссылаются на юридически недействительные нормы Конституции.

Ранее Кассационная административная палата Верховного суда отклонила этот иск, но Щетинин обжаловал это решение.

21 июля состоялись выборы в Верховную Раду.

20 июня Конституционный суд принял решение о законности роспуска Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

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