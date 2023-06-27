UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ирландия дает 80 000 евро за переезд на острова: насколько реально и какие сложности – WP

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 20:45
Ирландия дает 80 000 евро за переезд на острова: насколько реально и какие сложности – WP - Фото
Фото: EPA

В интернете периодически появляются предложения от разных стран (недавно это была Ирландия) – людей мотивируют переезжать в отдаленные районы, обещая предоставление крупных сумм денег на ремонт приобретенной недвижимости. В статье Washington Post разобрали, действительно ли работают такие программы поддержки.

"Короткий ответ: да. Но есть подводные камни", – говорится в статье.

В начале июня Ирландия выступила с заманчивым предложением. Правительство предоставит гранты на ремонт в размере от 60 000 до 84 000 евро для людей, чтобы отремонтировать недвижимость, которая пустовала не менее двух лет, в рамках плана устойчивого роста 30 прибрежных островов.

Эти острова географически изолированы и отрезаны от материка, а на некоторых из них проживает всего два человека. Там прекрасная природа – холмистая местность, отвесные скалы и исторические руины.

Среди проблем, с которыми могут столкнуться люди, решившие там поселиться, называют сложности с услугами медицины, образования, доступом к интернету, трудоустройством.

Департамент развития сельских районов и сообществ Ирландии также отмечает, что не оплачивает людям переезд на новое место жительства.

Как отмечается, гранты выделяются для ремонта дома, а не для его покупки.

Подчеркивается, что грантовая программа не оказывает людям помощи в получении вида на жительство или гражданства Ирландии. Хотя нерезиденты могут приобретать недвижимость в Ирландии.

В статье обращают внимание, что ремонт недвижимости может оказаться более сложным, чем предполагалось, из-за незнакомых обстоятельств, языкового барьера, ограниченной доступности рабочей силы и проблем с поставками стройматериалов на острова.

Читайте также: Британская компания ищет тестировщика ночных поездов в Европе: какие требования

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ирландияэмиграция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 