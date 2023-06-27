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Ірландія дає 80 000 євро за переїзд на острови: наскільки реально та які складнощі – WP

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 20:45
Ірландія дає 80 000 євро за переїзд на острови: наскільки реально та які складнощі – WP - Фото
Фото: EPA

В інтернеті періодично з'являються пропозиції від різних країн (нещодавно це була Ірландія) – людей мотивують переїжджати до віддалених районів, обіцяючи надання великих сум грошей на ремонт придбаної нерухомості. У статті Washington Post розібрали, чи насправді працюють такі програми підтримки.

"Коротка відповідь: так. Але є підводні камені", – йдеться у статті.

На початку червня Ірландія виступила із привабливою пропозицією. Уряд надасть гранти на ремонт розміром від 60 000 до 84 000 євро для людей, щоб відремонтувати нерухомість, яка стояла щонайменше два роки, у рамках плану сталого зростання 30 прибережних островів.

Ці острови географічно ізольовані та відрізані від материка, а на деяких із них проживає всього дві людини. Там прекрасна природа – горбиста місцевість, прямовисні скелі та історичні руїни.

Серед проблем, з якими можуть зіткнутися люди, що вирішили там оселитися, називають складнощі з послугами медицини, освіти, доступу до інтернету, працевлаштування.

Департамент розвитку сільських районів та спільнот Ірландії також зазначає, що не оплачує людям переїзд на нове місце проживання.

Як зазначається, гранти виділяються для ремонту будинку, а не для його купівлі.

Наголошується, що грантова програма не надає людям допомогу в отриманні посвідки на проживання чи громадянства Ірландії. Хоча нерезиденти можуть купувати нерухомість в Ірландії.

У статті звертають увагу, що ремонт нерухомості може виявитися складнішим, ніж передбачалося, через незнайомі обставини, мовний бар'єр, обмежену доступність робочої сили та проблеми з постачанням будматеріалів на острови.

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Наталія Медведєва
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