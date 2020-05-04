"Исключим одного - побегут 20". Арахамия против чисток в Слуге народа

Давид Арахамия (Фото: LIGA.net)

От исключения кого-то из Слуги народа больше пострадает сама фракция. Об этом заявил ее глава Давид Арахамия в интервью НВ.

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Арахамия назвал роковой ошибкой то, что в начале работы Верховной Рады IX созыва не был принят императивный мандат, который позволил бы отзывать нардепов в случае определенных действий с их стороны. Сейчас, по его словам, императивный мандат принять уже получится.

"Если сейчас говорить об исключении кого-то из фракции, то мы от этого пострадаем как политическая сила значительно больше, чем те люди, которые будут исключены, и это мы уже увидели. Поэтому исключать кого-то уже тоже не вариант", - заявил он.

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Арахамия утверждает, что сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. "Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10-15-20 по любым причинам", - считает он. Нардеп опасается, что в этом случае Слуга народа потеряет монобольшинство и ей придется входить с кем-то в коалицию.

15 ноября из фракции СН были исключены нардепы Антон Поляков и Анна Скороход.

Ко второму чтению законопроекта о национализированных банках было подано рекордное число правок - около 16 335 . 6000 из них подал Поляков. Также по 1500-1900 правок подали депутаты из орбиты Коломойского