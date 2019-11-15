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Еще один. Слуга народа исключила нардепа: он жаловался на Богдана

Еще один. Слуга народа исключила нардепа: он жаловался на Богдана - Фото
Антон Поляков (фото - Facebook/Anton Polyakov)
15.11.2019, 10:30

Также сегодня исключили Анну Скороход

Депутата Антона Полякова исключили из фракции Слуга народа по причине того, что он голосует вопреки позиции фракции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила зампредседателя фракции Евгения Кравчук.

Исключение не будет означать для Полякова потерю депутатского мандата, поскольку он был избран по 206 мажоритарному округу в Черниговской области.

Справка. Поляков несколько раз попадал в громкие истории. В начале недели он рассказал, как его за отказ голосовать вызывали на ковер к главе Офиса президента Андрею Богдану. В конце октября Поляков также заявлял, что один из нардепов "заказал" его криминальному авторитету. Как считает Поляков, "заказ" был сделан из-за того, что он "давит" на генпрокурора Руслана Рябошапку по делу экс-замглавы Нацбанка Бориса Приходько. 

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