"Слуга народа": Депутат "заказал" меня криминальному авторитету

Антон Поляков (фото - Facebook/Anton Polyakov)

Нардеп от Слуги народа Антон Поляков в комментарии hromadske заявил, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету.

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, "заказал" меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по этому делу", - рассказал нардеп.

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Поляков уточнил, что ему об этом сообщил чиновник из Министерства внутренних дел и порекомендовал написать заявление о представлении госохраны.

Поляков уже назвал фамилию "нардепа-заказчика" президенту Владимиру Зеленскому – и тот якобы пообещал разобраться.

Справка. Борис Приходько - экс-замглавы Нацбанка. Фигурирует в деле о незаконном присвоении более 2 млрд гривень Аграрного фонда. По словам Полякова, он не появляется на судебных заседаний, поскольку сейчас является нардепом.

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