В Слуге народа прокомментировали слухи о расколе внутри партии

Дмитрий Разумков (Фото: А.Нестеренко/пресс-служба ВР/Facebook)

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что слухи о расколе внутри партии не соответствуют действительности. Об этом он рассказал на брифинге в кулуарах Верховной Рады 1 октября.

"Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии. Я уже опровергал эту информацию. Наверное, не совсем правильно были подобраны слова, которые использовали коллеги, когда об этом (грядущем съезде партии – ред.) говорили. Нет никакого раскола. Нет никаких проблем", - рассказал Разумков.

19 сентября депутаты провалили голосование во втором чтении за законопроект №1009 об изменении уголовного процессуального кодекса, который, в частности, отменяет "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов.

67 депутатов из фракции Слуга народа не голосовали за законопроект.

20 сентября глава фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты не проголосовали, так как были якобы намеренно "дезинформированы" "некоторыми политическими силами".

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