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В Слуге народа прокомментировали слухи о расколе внутри партии

В Слуге народа прокомментировали слухи о расколе внутри партии - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: А.Нестеренко/пресс-служба ВР/Facebook)
01.10.2019, 14:27

По словам Разумкова, в партии "нет никаких проблем"

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что слухи о расколе внутри партии не соответствуют действительности. Об этом он рассказал на брифинге в кулуарах Верховной Рады 1 октября.

"Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии. Я уже опровергал эту информацию. Наверное, не совсем правильно были подобраны слова, которые использовали коллеги, когда об этом (грядущем съезде партии – ред.) говорили. Нет никакого раскола. Нет никаких проблем", - рассказал Разумков.

  • 19 сентября депутаты провалили голосование во втором чтении за законопроект №1009 об изменении уголовного процессуального кодекса, который, в частности, отменяет "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов.
  • 67 депутатов из фракции Слуга народа не голосовали за законопроект.
  • 20 сентября глава фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты не проголосовали, так как были якобы намеренно "дезинформированы" "некоторыми политическими силами".

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Слуга народа поправки Лозового раскол партия ирина верещук Дмитрий Разумков
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