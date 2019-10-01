В Слуге народа прокомментировали слухи о расколе внутри партии

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что слухи о расколе внутри партии не соответствуют действительности. Об этом он рассказал на брифинге в кулуарах Верховной Рады 1 октября.
"Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии. Я уже опровергал эту информацию. Наверное, не совсем правильно были подобраны слова, которые использовали коллеги, когда об этом (грядущем съезде партии – ред.) говорили. Нет никакого раскола. Нет никаких проблем", - рассказал Разумков.
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