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Верещук: Те, кто против "прослушки", могут уже сложить мандаты

Верещук: Те, кто против "прослушки", могут уже сложить мандаты - Фото
Ирина Верещук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.10.2019, 13:00

Нардеп считает, что изменения в УПК и закон о статусе народного депутата будут непременно приняты

Народный депутат от Слуги Народа Ирина Верещук заявила, что проект закона о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс (N1009) несомненно будет принят. А те из СН, кто будут против, по ее мнению, могут уже сложить полномочия. Об этом она заявила в интервью Цензор.нет

Комментируя снятие депутатской неприкосновенности, депутат отметила, что на этот шаг она шла сознательно: "Если кто-то из моих коллег думал, что мы это проголосовали для проформы, то нет - мы идем дальше и делаем то, что хотят люди. И я убеждена, что мы вернемся к этому законопроекту и проголосуем его".

По ее мнению, депутаты от Слуги народа знали, куда шли и должны помнить о предвыборных обещаниях. 

"Такое голосование (за законопроект N1009 - ред.) будет для них тестом. И это должно иметь объяснение. Нельзя пообещать, а потом делать вид, что мы этого не говорили. В 9-м созыве так не будет, и если кто-то этого не понимает, то лучше сейчас сложить полномочия", - подытожила Верещук. 

  • 19 сентября депутаты провалили голосование во втором чтении за законопроект №1009 об изменении уголовного процессуального кодекса, который, в частности, отменяет "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов.
  • 67 депутатов из фракции Слуги народа не голосовали за законопроект.
  • 20 сентября глава фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты не проголосовали, так как были якобы намеренно "дезинформированы" "некоторыми политическими силами".
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ирина верещук
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