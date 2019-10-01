Верещук: Те, кто против "прослушки", могут уже сложить мандаты

Ирина Верещук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат от Слуги Народа Ирина Верещук заявила, что проект закона о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс (N1009) несомненно будет принят. А те из СН, кто будут против, по ее мнению, могут уже сложить полномочия. Об этом она заявила в интервью Цензор.нет.

Комментируя снятие депутатской неприкосновенности, депутат отметила, что на этот шаг она шла сознательно: "Если кто-то из моих коллег думал, что мы это проголосовали для проформы, то нет - мы идем дальше и делаем то, что хотят люди. И я убеждена, что мы вернемся к этому законопроекту и проголосуем его".

По ее мнению, депутаты от Слуги народа знали, куда шли и должны помнить о предвыборных обещаниях.

"Такое голосование (за законопроект N1009 - ред.) будет для них тестом. И это должно иметь объяснение. Нельзя пообещать, а потом делать вид, что мы этого не говорили. В 9-м созыве так не будет, и если кто-то этого не понимает, то лучше сейчас сложить полномочия", - подытожила Верещук.