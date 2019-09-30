В Слуге народа анонсировали партийный съезд: будут менять главу

Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия президента Владимира Зеленского Слуга народа намерена в конце октября провести съезд. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

Один из запланированных на съезде вопросов - смена главы партии. Как известно, сейчас ее возглавляет действующий спикер парламента Дмитрий Разумков.

"В конце октября будет съезд", - сказал Корниенко.

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал политик.

Еще одним вопросом съезда, по словам депутата, станет усовершенствование партийного устава.

Как известно, по результатам досрочных выборов в парламент СН получила 43% голосов по пропорциональной системе (124 мандата) и выиграла на 130 мажоритарных округах. Фракция партии в Раде сегодня насчитывает 251 депутата.

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