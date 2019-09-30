Кто из слуг народа пропустил треть голосований и больше - список

Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Комитет избирателей Украины опубликовал список депутатов из фракции Слуга народа, которые пропустили в сентябре треть и больше голосований в парламенте. Список опубликован в Facebook.

По данным КИУ, Александр Дубинский и Дмитрий Гурин участвовали в 35% голосований, Эдуард Прощук - в 52%, Юрий Заславский - в 55%, Ольга Василевская-Смаглюк - в 60%, Александр Ткаченко - в 61%, Ирина Верещук - в 66%, Анна Бондарь, Михаил Радуцкий и Николай Галушко - в 67%, Олег Дунда - в 68%, Анастасия Красносельская - в 69%, Давид Арахамия - в 70%.

КИУ отмечает, что официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

При этом депутаты Слуги народа голосуют чаще других фракций: в среднем они участвуют в 88% голосований. Из фракции Голос в среднем голосовало 79% депутатов, из Европейской солидарности - 71%, из Батькивщины - 48%, из группы За будущее - 46%. Чаще всего игнорировали голосования депутаты ОПЗЖ - в среднем голосовало 25%.