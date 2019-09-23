КИУ назвал фракции-лидеры по посещаемости Рады в сентябре: список

Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Комитете избирателей Украины назвали фракции парламента, депутаты от которых больше всех посещали заседания Верховной Рады в сентябре.

Лидерами по посещаемости за первый месяц осени стали пропрезидентская Слуга народа и Голос Святослава Вакарчука.

КИУ констатирует, что в целом нардепы всех фракций показали высокие результаты посещения. Однако, у двух фракций они выше. В среднем, на заседаниях письменно регистрировались 94% депутатов от СН и Голоса. Далее в списке идут представители группы За будущее и фракции Батькивщины Юлии Тимошенко - по 88%. У Европейской солидарности Петра Порошенко этот показатель составил примерно 87%.

Около 85% нардепов Оппозиционной платформы - За життя посещали Раду в сентябре, заявляют в комитете.

Всего в сентябре состоялось 14 пленарных заседаний. В КИУ подчеркнули, что приведенные данные определены по результатам письменной регистрации депутатов.

В комитете ранее сообщили, что с начала созыва ВР 17 нардепов пропустили 90% голосований - смотреть список.

Досрочные выборы в Раду состоялись 21 июля. Первое пленарное заседание парламента прошло 29 августа.

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