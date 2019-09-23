КИУ назвал фракции-лидеры по посещаемости Рады в сентябре: список

В Комитете избирателей Украины назвали фракции парламента, депутаты от которых больше всех посещали заседания Верховной Рады в сентябре.
Лидерами по посещаемости за первый месяц осени стали пропрезидентская Слуга народа и Голос Святослава Вакарчука.
КИУ констатирует, что в целом нардепы всех фракций показали высокие результаты посещения. Однако, у двух фракций они выше. В среднем, на заседаниях письменно регистрировались 94% депутатов от СН и Голоса. Далее в списке идут представители группы За будущее и фракции Батькивщины Юлии Тимошенко - по 88%. У Европейской солидарности Петра Порошенко этот показатель составил примерно 87%.
Около 85% нардепов Оппозиционной платформы - За життя посещали Раду в сентябре, заявляют в комитете.
Всего в сентябре состоялось 14 пленарных заседаний. В КИУ подчеркнули, что приведенные данные определены по результатам письменной регистрации депутатов.
Читайте также: В Слуге народа сказали, когда Рада может сформировать новую ЦИК