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С начала созыва ВР 17 нардепов пропустили 90% голосований: список

С начала созыва ВР 17 нардепов пропустили 90% голосований: список - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.09.2019, 13:15

14 из них представляют фракцию Оппозиционная платформа - За життя

С начала работы Верховной Рады IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований. Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины. 

Как заявляют в КИУ, 14 из них представляют фракцию ОПЗЖ, два - из депутатской группы За будущее, а один - из Батькивщины.

По данным Комитета избирателей, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович в августе-сентябре принял участие в 1% голосований. 

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко и нардеп от этой же фракции Виктор Медведчук в 5%.

Указанные нардепы присутствовали на заседаниях Рады, как заявляют в КИУ, но пропускали голосования без уважительной причины.

В КИУ также уточняют, что среди лидеров парламентских фракций показатели участия в голосованиях следующие: Давид Арахамия (Слуга народа - 79%), Юлия Тимошенко (Батькивщина - 23%), Артур Герасимов (Евросолидарность - 68%), Ирина Геращенко (53%), Сергей Рахманин (Голос - 56%), Виктор Бондарь (За будущее - 28%), Тарас Батенко (За будущее - 58%). 

В августе-сентябре было проведено 15 пленарных заседаний ВР, на которых прошло 548 голосований. 

  • Досрочные выборы в Раду состоялись 21 июля.
  • В парламент прошли: Слуга народа (43,16%), Оппозиционная платформа/За життя (13,05%), Батькивщина (8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).
  • 29 августа состоялось первое заседание Рады 9-ого созыва. 
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верховная рада Слуга народа голос Батькивщина КИУ Евросолидарность ОПЗЖ
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