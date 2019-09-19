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В Слуге народа сказали, когда Рада может сформировать новую ЦИК

В Слуге народа сказали, когда Рада может сформировать новую ЦИК - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 18:35

Ближайшие две недели для депутатов - непленарные

Верховная Рада может сформировать новый состав Центризбиркома через две недели, считает глава фракции Слуги народа Давид Арахамия. Об этом он сказал в кулуарах парламента, пишет Укринформ.

Он подчеркнул, что на рассмотрение данного вопроса потребуется как минимум полдня, а возможно и целый. "Не хочется терять весь день на ЦИК", - сказал Арахамия, комментируя сегодняшний сессионный день.

Отвечая на вопрос, возможно ли рассмотрение вопроса ЦИК через две недели, Арахамия сказал, что "где-то так".

Отметим, ближайшие две недели для депутатов пройдут вне сессионного зала. На пленарное заседание они соберутся 8 октября.

Говоря о кандидатах в ЦИК от Слуги народа, глава фракции сказал, что "не хочет терять ни единой души" из фракции. "Поэтому я категорически против потери любого нардепа. Да, новые добавятся (в случае назначения действующих депутатов от "Слуги народа" членами ЦИК - ред.), но мы же не знаем их так хорошо, как этих уже. Я не хочу никого терять и лично буду очень против", - отметил Арахамия.

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Центризбиком цик Слуга народа Давид Арахамия верховная рада
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