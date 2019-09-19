В Слуге народа сказали, когда Рада может сформировать новую ЦИК

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада может сформировать новый состав Центризбиркома через две недели, считает глава фракции Слуги народа Давид Арахамия. Об этом он сказал в кулуарах парламента, пишет Укринформ.

Он подчеркнул, что на рассмотрение данного вопроса потребуется как минимум полдня, а возможно и целый. "Не хочется терять весь день на ЦИК", - сказал Арахамия, комментируя сегодняшний сессионный день.

Отвечая на вопрос, возможно ли рассмотрение вопроса ЦИК через две недели, Арахамия сказал, что "где-то так".

Отметим, ближайшие две недели для депутатов пройдут вне сессионного зала. На пленарное заседание они соберутся 8 октября.