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Две фракции Рады определились с кандидатами в ЦИК

Две фракции Рады определились с кандидатами в ЦИК - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 11:17

ОПЗЖ предалагет двух кандидатов, Батькивщина - одного

Фракции Оппозиционная платформа - За життя и Батькивщина предложили президенту Владимиру Зеленскому внести в Верховную Раду кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент LIGA.net.

Нардеп Нестор Шуфрич рассказал журналистам в кулуарах парламента о кандидатах от ОПЗЖ: "Мы подали списки. Мы предложили двух юристов: Сергея Дубовика, он был секретарем избирательной комиссии, и Юрия Мирошниченко".

Шуфрич уверен, что эти кандидатуры достойны того, чтобы "реализовать принцип законности, справедливости и прозрачности" в Центризбиркоме.

Нардеп от Батькивщины Иван Крулько сообщил LIGA.net, что его фракция подала президенту всего одну кандидатуру - Виктории Глущенко. 

Сергей Дубовик занимает должность заместителя главы секретариата ЦИКа, а в 2004-2007 годах был членом Центризбиркома.

Юрий Мирошниченко - нардеп 5-8 созывов бывший член Партии регионов. 41-й номер списка ОПЗЖ на досрочных парламентских выборах-2019.

Виктория Глущенко работает в секретариате ЦИКа.

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