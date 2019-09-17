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Состав ЦИК. У Вакарчука призвали Зеленского огласить весь список

Состав ЦИК. У Вакарчука призвали Зеленского огласить весь список - Фото
Андрей Гевко (фото - facebook.com/hevko)
17.09.2019, 11:00

Партия Голос предложила в ЦИК своего представителя - Андрея Гевко

Партия Голос призывает президента Владимира Зеленского назвать кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии, которые предложили депутатские фракции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии Святослава Вакарчука.

У него напомнили, что перед роспуском прошлого состава ЦИК инициаторы этого заявляли о "политической предвзятости" и "недостаточной взвешенности" Центризбиркома.

"Призываем президента подать в Раду, в срок, предусмотренный законом, перечень кандидатур, который будет отвечать критериям профессионализма и беспристрастности", - пишут в Голосе.

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Там отмечают, что заблаговременное оглашение имен кандидатов позволит провести анализ их истории, заявлений и в целом уровня добродетели.

Кроме того, Голос предложил на должность члена ЦИК своего представителя Андрея Гевко. Это один из авторов учебных материалов для членов избиркомов в системе онлайн обучения "Виборком" и работников органов ведения Госреестра избирателей (2009 год), созданных при поддержке координатора проектов ОБСЕ в Украине.

На сайте LIGA.net есть колонка журналиста Сергея Руденко на тему роспуска ЦИК - "Владимир Зеленский в шаге от абсолютизма".

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цик Андрей Гевко
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