Зеленский уволил ЦИК под выборы в Донецке и Луганске - Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко допускает, что внезапная замена состава Центральной избирательной комиссии может быть связана с планами проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Порошенко считает, что своим решением о роспуске ЦИК парламентское большинство поставило под сомнение легитимность последних президентских и парламентских выборов, в результате которых команда Зеленского пришла к власти.

Но мотивы этого решения, по мнению Порошенко, "нужно искать в будущем".

"Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности минских соглашений выборы могут состояться на российских условиях. И неожиданная замена комиссии может быть повязана именно с этим", - сказал пятый президент.

Сегодня Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить весь состав ЦИК.

В сентябре, по словам Зеленского, должна состояться встреча лидеров стран нормандской четверки. На ней, по требованию России, будет обсуждаться "формула Штайнмайера" (законы об особом статусе должны временно вступить в силу в день проведения выборов в ОРДЛО в соответствии с тем, как трактуют минские соглашения в РФ).

Сегодня представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что на нормандских переговорах Украину будут склонять к неприемлемым, на его взгляд, решениям по Донбассу, на которые нельзя соглашаться. В частности он предостерег от федерализации и изменений в Конституцию.