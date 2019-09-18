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Стали известны кандидаты в ЦИК от фракции Порошенко

Стали известны кандидаты в ЦИК от фракции Порошенко - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
18.09.2019, 14:03

Европейская солидарность предложила две кандидатуры, но официально не называет имен

Фракция Европейская солидарность предложила президенту Владимиру Зеленскому две кандидатуры на должность члена Центральной избирательной комиссии. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказали источники во фракции Слуга народа.

Официально ЕС отказывается называть фамилии, лишь уточняя, что президенту были поданы две кандидатуры. 

В тоже время собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН рассказал, что ЕС внесла кандидатуры Александра Черненко и Юрия Буглака. Оба были нардепами VIII-го созыва Рады от БПП.

Черненко с 2009 года был главой правления Комитета избирателей Украины, а Буглак до избрания нардепом работал юристом корпорации Roshen.

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цик Александр Черненко европейская солидарность Юрий Буглак
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