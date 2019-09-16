Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посольство США отреагировало на отставку ЦИК в Украине

Посольство США отреагировало на отставку ЦИК в Украине - Фото
Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)
16.09.2019, 15:24

Дипломаты подчеркнули: за независимость новой ЦИК будет отвечать действующая власть

Посольство Соединенных штатов Америки в Украине отреагировало на увольнение членов Центризбиркома. Об этом идет речь в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Дипломаты поздравили предыдущий состав ЦИК "с беспристрастным и успешным" проведением выборов президента и парламента, назвав из историческими, достоверными и хорошо организованными. И подчеркнули: за независимость и беспристрастность в глазах народа нового состава ЦИК несет ответственность новая украинская власть.

"Мы надеемся, что опытные профессиональные сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии", - отмечается в сообщении посольства.

Читайте также: Зеленский уволил ЦИК под выборы в Донецке и Луганске - Порошенко

Напишите нам
выборы отставка Посольство США цик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 