Посольство США отреагировало на отставку ЦИК в Украине

Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)

Посольство Соединенных штатов Америки в Украине отреагировало на увольнение членов Центризбиркома. Об этом идет речь в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Дипломаты поздравили предыдущий состав ЦИК "с беспристрастным и успешным" проведением выборов президента и парламента, назвав из историческими, достоверными и хорошо организованными. И подчеркнули: за независимость и беспристрастность в глазах народа нового состава ЦИК несет ответственность новая украинская власть.

"Мы надеемся, что опытные профессиональные сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии", - отмечается в сообщении посольства.

13 сентября Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить весь состав ЦИК .

За выступил 341 депутат парламента.

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