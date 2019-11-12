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"Слуга народа": Богдан вызывал "на ковер" за отказ голосовать

"Слуга народа": Богдан вызывал "на ковер" за отказ голосовать - Фото
Антон Поляков (фото - Facebook/Anton Polyakov)
12.11.2019, 07:29

По словам нардепа, в Офисе президента требовали объяснений за не поддержанные законопроекты

Депутат фракции Слуга народа Антон Поляков рассказал журналистам, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал нардепов в свой кабинет, чтобы те пояснили, почему отказались голосовать за законопроекты. Об этом он сообщил журналистам, передает LB.

"Меня лично вызывал в кабинет Богдан к себе, и я этот вопрос подымал на фракции. Говорил об этом президенту: "Почему руководитель ОП может "вызывать", в кавычках?" - рассказал нардеп.

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По его словам, на той встрече также присутствовал спикер Рады Дмитрий Разумков, глава фракции Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

"Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований, - ред.), против законов по ФОПам, по кешбеку. Такое было", - рассказал политик и добавил, что для пояснений вызывали и других нардепов. 

Глава фракции Давид Арахамия во время брифинга после заседания фракции заявил, что это был "не допрос, а встреча", на которой руководство партии "хотело услышать позицию" нардепа.

"У нас есть законопроекты, которые были переданы как безотлагательные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция", - объяснил Арахамия.

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законопроект голосование андрей богдан Давид Арахамия антон поляков
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