Как на провал Слуги народа в Раде отреагировали на Банковой - УП

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

После провала голосования за законопроект об упрощении проведения следственных действий в отношении народных депутатов эту ситуацию в Офисе президента на повышенных тонах обсуждали его глава Андрей Богдан, президент Владимир Зеленский и спикер Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в окружении президента.

"Андрей (Андрей Богдан, - ред.) кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?". А вот Володе надо отдать должное, он успокоил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблемы и так далее!", - рассказал источник.

По его словам, конфликт закончился в пятницу утром, когда Разумков попросил депутатов больше его подставлять и заранее предупреждать, какие законы их беспокоят, чтобы не позориться.