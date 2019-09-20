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Как на провал Слуги народа в Раде отреагировали на Банковой - УП

Как на провал Слуги народа в Раде отреагировали на Банковой - УП - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)
20.09.2019, 15:10

Андрей Богдан якобы кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!? "

После провала голосования за законопроект об упрощении проведения следственных действий в отношении народных депутатов эту ситуацию в Офисе президента на повышенных тонах обсуждали его глава Андрей Богдан, президент Владимир Зеленский и спикер Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в окружении президента.

"Андрей (Андрей Богдан, - ред.) кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?". А вот Володе надо отдать должное, он успокоил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблемы и так далее!", - рассказал источник.

По его словам, конфликт закончился в пятницу утром, когда Разумков попросил депутатов больше его подставлять и заранее предупреждать, какие законы их беспокоят, чтобы не позориться.

  • Вчера депутаты провалили голосование во втором чтении за законопроект №1009 об изменении уголовного процессуального кодекса, который, в частности, отменяет "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов.
  • 67 депутатов из фракции Слуги народа не голосовали за законопроект.
  • Сегодня глава фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты не проголосовали, так как были якобы намеренно "дезинформированы" "некоторыми политическими силами".
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Владимир Зеленский голосование прослушка андрей богдан Дмитрий Разумков
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