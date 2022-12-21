Исландия прислала ВСУ зимнюю форму и шерстяные вещи, которые вязали всей страной – видео
Около 12 000 единиц зимней одежды для военнослужащих ВСУ поступило в Украину из Исландии. Об этом сообщает в Telegram Министерство обороны.
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Как сообщают министерство и Генштаб ВСУ, в Стране гейзеров был организован общенациональный марафон по вязанию носков и свитеров для ВСУ. В формировании пакета военной помощи активно участвовало правительство страны.
В итоге в состав пакета вошли носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда для украинских военных.
По информации Генштаба, значительная часть одежды будет направлена в две боевые бригады, остальное будет распределено в военные госпитали, пожарные и ремонтные подразделения.
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